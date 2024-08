Una storia drammatica, ma con un lieto fine

Grazie. Ringrazio tutti. Grazie.

n grazie sentito, commosso, ripetuto. Che merita argomentazione.



È rivolto ai lettori del GdB che avevano accolto l’appello della madre single e senza lavoro lanciato su queste stesse colonne a fine giugno: «Aiutatemi, o pago l’Aler o compero da mangiare a mia figlia». In tempo record la raccolta spontanea di un gruzzolo prezioso, con il quale sanare i debiti della signora e garantirle in «dote» la serenità per qualche mese.



Non solo, la signora J. ha potuto accedere a diritti che non conosceva, come lo sconto nel canone d’affitto per aver perso il lavoro ed essere rimasta dunque senza reddito: la mancata segnalazione all’Aler aveva infatti reso sovrastimato il suo debito.



Solerte il riconteggio, con conseguente ridimensionamento del dovuto, tanto che una parte delle donazioni è stata dirottata anche a copertura delle spese delle bollette di gas ed elettricità. Per la signora J. e per sua figlia inizia così un’estate più leggera. Per i donatori, la soddisfazione di aver fatto bene del bene. Per noi del GdB e per le istituzioni coinvolte (Aler, Comune...) la consapevolezza di aver esercitato il vero spirito di servizio.



Certo, siamo tutti consapevoli che si è trattato di una goccia nel mare dei bisogni. Ma il «non posso aiutare tutti» non può giustificare il «quindi non aiuto nessuno».



Lo sanno bene anche i donatori che - in coerenza con il modus operandi del Giornale di Brescia - con nota a parte vengono informati sui dettagli di spesa dei fondi donati.



A loro, oltre al grazie della signora J., va anche il nostro, (n.v.)