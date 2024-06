Una preghiera per la piccola Sofia e per le due nonne

Questo piccolo angioletto volato via in un batter d’occhio lo teniamo stretto nei nostri cuori. Sono anch’io nonno di due piccoli bimbi ed il solo pensiero che possa capitare loro qualcosa mi distrugge il cuore. Pertanto posso immaginare la sofferenza ed il non più senso della vita di queste due nonne che stanno combattendo con i loro rimorsi. Non dobbiamo giudicare nessuno perché non siamo nessuno per giudicare. Ma una preghiera, un abbraccio per Sofia e per le due nonne questo sì.

Un nonno con il cuore spezzato



Caro nonno,



il cuore spezzato non è soltanto il suo, né il nostro, bensì quello di un’intera comunità, attonita e sgomenta di fronte a una simile tragedia.



Ci associamo perciò alla richiesta di preghiera, per chi crede, o di un istante di silenzio, per chi invece in tema di fede rimane sulla soglia, entrambi accomunati dal fatto che rispetto alla morte, al dolore, alla sofferenza siamo tutti uguali, senza risposta. (g. bar.)