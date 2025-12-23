Una (breve) poesia per tutte le persone in Casa di riposo
Lettere al direttore
Vorrei farvi leggere questa piccola poesia. Spero vi farà piacere. Io l’ho dedicata a tutti gli anziani nelle Rsa d’Italia. «Asciuga le tue lacrime e non piangere se mi ami / il tuo sorriso è la mia pace».Vittoria
Cara Vittoria, a poche ore dal Natale, il suo foglietto scritto a mano ci ha commosso e insieme confortato: a volte infatti occorre chiudere gli occhi per vedere. Grazie dunque a lei, per farci sentire vicine tutte le persone anziane ospitate nelle Case di riposo. Sia coloro che avranno la fortuna di tornare un giorno in famiglia, sia quanti invece non potranno spostarsi dal letto che li ospita o dalla carrozzina. Possa dunque ogni lacrima essere per qualche ora asciugata, mentre non ci sia pace per noi finché spunterà loro almeno un sorriso. (g. bar.)
