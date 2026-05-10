Un piccolo gesto che crea affezione alla propria città

Mi trovavo a Bergamo in visita a mia figlia per la nascita del nipotino Alberto e, fra le tante belle notizie e gioie, ho avuto la sorpresa di vedere il regalo che viene dato a tutti i nuovi nati, consistente in una piccola maglietta dell’Atalanta, con tanto di stemma societario. Anche se bresciana, mia figlia ha pensato che un regalo è sempre ben accetto, ma mi ha pure fatto capire la mentalità che pervade l’ambiente e che i risultati degli atalantini non sono frutto di un caso, ma vengono curati fin da piccolissimi: a quando un identico omaggio bresciano? Il ritorno d’immagine e pure qualche futuro tesserato in più dovrebbero essere un incentivo.

Claudio Leni

Lodrino