Un piccolo episodio, una grande lezione Chi aiuta è aiutato

Vorrei raccontare questo piccolo ma importante episodio.



In una grigia e piovigginosa giornata di fine ottobre, vicino all’Alfa Acciai di San Polo, mi ritrovo con la gomma a terra. Accostato velocemente e messo in sicurezza il veicolo (compreso me e la moglie) inizio con le operazioni per la sostituzione della gomma. Attualmente le mie condizioni di salute non sono delle migliori e lo scoramento per l’inghippo occorsomi aumenta la mia debolezza. Ma ecco che a bordo di una due ruote a pedali arriva un aiuto tanto concreto quanto insperato: un giovane ragazzo con un sorriso scintillante e un fare spontaneo si ferma e si presta ad aiutarmi: in dieci minuti il danno è riparato. Io che sono portato, per quanto posso, all’aiuto degli altri stavolta sono stato aiutato: ed è stato bello. Dunque grazie mille a Mohamed e a tutti gli uomini di buona volontà.

Paolo Parizzi

Brescia



Caro Paolo,



se fossimo in aula di giustizia citeremmo Agatha Christie («Due indizi sono una coincidenza, tre indizi fanno una prova») per sgombrare il campo dal sospetto che la lettera di oggi e quella di ieri siano funzionali a un disegno. In verità, raccontando entrambe un episodio edificante, non hanno bisogno di essere altro rispetto a ciò che già sono: belle storie, che restituiscono fiducia nel prossimo.



Non tutto è perduto, insomma.



E passando da Agatha Christie a J.R.R. Tolkien, prendiamo a prestito un’altra citazione, ricordando ciò di cui era convinto Gandalf: «Ho scoperto che sono le piccole cose, le azioni quotidiane della gente comune che tengono a bada l’oscurità. Semplici atti di gentilezza ed amore».



Ecco. Grazie a lei Paolo e alla sua fragilità, alla sua «debolezza», che ha permesso di cogliere la grandezza di un gesto di buona volontà, ricordando che ciascuno di noi può essere un «Mohamed» per l’altro. (g. bar.)