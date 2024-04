Un grazie che viene dal futuro per la visita in redazione

Le scriviamo per ringraziarla dell’ospitalità, della disponibilità, della gentilezza e della simpatia che ci ha dimostrato durante la nostra visita guidata al GdB, a Teletutto e alle Radio. È stata per noi un’esperienza bellissima, interessante, coinvolgente e sicuramente indimenticabile. È stato stimolante scoprire come si lavora in una redazione, com’è lo studio di un Tg e come funzionano le Radio. Lei e Fabio Gafforini (entrambi di Bione come noi), ci avete accolto in maniera calorosa permettendoci di entrare in questo «mondo» a noi sconosciuto ma che si presenta innovativo e assai «intrigante». Sappiamo che lei viene spesso a Bione, quindi l’aspettiamo con ansia a trovarci a scuola prima che terminino le lezioni. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore il suo giornalista Fabio Gafforini che ci ha accompagnato in tutti i passaggi della visita. Noi lo conoscevamo già perché essendo il Presidente di «Biù-cultura» è venuto nella nostra classe e lo abbiamo anche intervistato. Cordialmente salutiamo e ringraziamo, nella speranza di incontrarci presto.

Alunni classe V scuola primaria «Padre Giuseppe Giori» e insegnanti Cinzia, Greta e Milena

Bione



Grazie per i vostri... grazie. Vi abbiamo accolti con gioia, e non solo perché condividiamo la terra di origine (anche se la coincidenza ha reso me e il collega Fabio particolarmente orgogliosi nel darvi il benvenuto). Del resto voi e i vostri coetanei - che quotidianamente transitano nella nostra redazione e nei nostri studi radiotelevisivi - siete il futuro: come lettori e telespettatori, certo, ma anche e soprattutto perché a vostra volta siete anche comunicatori. Una responsabilità di cui tenere conto. Magari non di professione, ma comunque capaci di raccontare e raccontarsi, qualsiasi lavoro farete in futuro. E comunicare, ricordatevelo sempre, significa in-formare, ovvero «dare forma». Nel bene e nel male. Dunque «formerete» pure voi, partecipando attivamente alla creazione del domani di tutti. Cogliamo l’occasione della vostra lettera per ringraziare anche le vostre insegnanti nonché i ragazzi e le insegnanti di tutti i bambini e ragazzi che pure quest’anno si sono avvicendati nelle visite al Giornale. Accogliervi è un onore. (n.v.)