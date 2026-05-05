Truffa bloccata. Grazie carabinieri per l’aiuto prezioso

Nel maggio dell’anno scorso il vostro giornale ha pubblicato un articolo sulla truffa da me subita tramite una finta chiamata dei carabinieri. Con questa mia, desidero ringraziare calorosamente il maresciallo Reddavide comandante della Stazione dei Carabinieri di piazza Tebaldo Brusato e tutti i carabinieri della Stazione: grazie al loro tempestivo ed efficace intervento è stato possibile bloccare la truffa e recuperare quasi completamente il denaro frodato. Sono orgoglioso di poter ringraziare il maresciallo Reddavide, i suoi uomini e tutto il Corpo dei Carabinieri per la loro bravura ed efficienza.

Giovanni Conte