Troppe sanzioni. Così non aumenta la stima nei vigili

Desidero portare alla vostra attenzione una situazione che molti cittadini riscontrano con una certa frequenza. In occasione di mercati rionali, funzioni religiose (es. commemorazione dei defunti) e entrata e uscita in alcune scuole primarie spesso alcuni rappresentanti della Polizia locale elevano sanzioni con estrema «facilità». Ci sono ovviamente delle regole da rispettare, ma molti cittadini si chiedono se l’obiettivo principale sia davvero garantire ordine e sicurezza, oppure fare cassa. Tutto ciò non aiuta ad aumentare la stima per il corpo della Polizia locale.

Bruno Giacomini

Brescia