Tra auto e bici più dei centimetri conta il rispetto

Ho un dubbio sulla distanza di rispetto dai ciclisti.



Sperando che il ciclista stia a bordo strada occupando 60 cm, che si rispetti la distanza di 150 cm e che la larghezza media delle auto sia 180 cm con un totale di 390 cm, solo nelle più larghe tra le strade extraurbane è possibile, ma di poco, superare i ciclisti senza oltrepassare la mezzeria (la larghezza minima di carreggiata è 280 cm, quella media 350 e quella massima 400 cm). Non mi risulta che esista una deroga al superamento della riga continua quando si sorpassa un ciclista; considerando i pochissimi tratti delle nostre strade con linea tratteggiata questo rende insorpassabili i ciclisti, pena la contravvenzione: Polizia stradale, Carabinieri o Polizia locale possono confermare o smentire?

Giovanni Cancarini

Villa Carcina



Caro Giovanni,



altro che tra moglie e marito: mettersi in mezzo, tra ciclisti e automobilisti, equivale a finire asfaltati. Perciò ci asteniamo da qualsiasi commento e ringraziamo il collega Paolo Bertoli per aver raccolto le risposte alla sua domanda da una referente autorevole, la dirigente della Polizia Stradale di Brescia, Federica Deledda, che ha spiegato: «Il codice non prevede una distanza di 150 centimetri dal ciclista. Il metro e mezzo è la misura adottata come speranza da diverse associazioni e gruppi che promuovono la mobilità ciclabile e la sensibilità di tutti gli utenti della strada verso chi pedala in bicicletta. Le pattuglie sulla strada non si muovono con il righello a misurare i centimetri ma si spendono ogni giorno perché tutti si muovano con rispetto reciproco. La sicurezza stradale infatti non è una questione di centimetri, ma di comportamenti virtuosi da parte di tutti gli utenti della strada. Purtroppo finché non si penserà alla sicurezza stradale come impegno di ciascuno, continueremo a contare vittime». (g. bar.)