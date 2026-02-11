Tenerezza negata per quei morti. Se la meritavano

Molto si è scritto in questi giorni delle due persone morte in via Milano. Per noi, uno di questi senza fissa dimora era Alessandro, un ragazzo con alcuni precedenti che avevano trovato terreno fertile in una vita complessa. Ebbene anche nel momento della morte non vi è stata per lui alcuna tenerezza. I genitori hanno appreso della sua morte sfogliando le pagine del Giornale di Brescia. Nessuno li aveva chiamati eppure, al cronista che ha pubblicato la notizia, qualcuno deve aver fornito tutte le informazioni del caso: nome e cognome, età, precedenti penali, condizioni di salute e perfino del suo stato diabetico, dettagli utili per essere pubblicati in prima pagina, ma non per rintracciare la famiglia che risiede a Brescia. Solo dopo numerose telefonate senza esito, la mamma nella tarda mattinata di domenica è stata richiamata ed invitata a presentarsi all’obitorio per identificare il figlio. Abbiamo già informato il prefetto di quanto accaduto e ricevuto dallo stesso un immediato e apprezzato riscontro affinché quanto verificatosi non abbia più a ripetersi. È vero, il finale di questa triste storia non sarebbe cambiato, ma avremmo almeno potuto dare ad Alessandro e alla sua famiglia, il rispetto e la riservatezza che ogni vita, e ogni morte, dovrebbero sempre avere.