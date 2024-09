Tante medaglie, un solo grazie Brescia orgogliosa

Settantuno medaglie, una sola parola per tutti voi: grazie.



La nazionale italiana paralimpica chiude al sesto posto assoluto, portando a cassa ben 71 medaglie, ancor meglio di Tokyo 2021. Molti anche i quarti posizionamenti. Sono stati un orgoglio per la Nazione. Brave e bravi tutte/i le atlete/i che hanno onorato la divisa azzurra e portato in alto il tricolore! E mentre le paralimpiadi di Parigi stanno per essere archiviate, l’immagine che mi porterò dietro è la caduta di Ambra Sabatini. Ok, per i criteri dell’agonismo, delle gare, non ha vinto ma quanta forza ci vuole per cadere e rialzarsi...

Celso Vassalini

Brescia



Caro Celso,



ogni parola in più sarebbe vana e non esiste coronamento migliore del «grazie» tributato ieri dalla città di Brescia a quegli atleti che hanno faticato quattro anni per collezionare una medaglia, ma pure per tutti gli altri, coloro che hanno partecipato distinguendosi comunque per impegno, valore, eccellenza. Così come concordiamo con lei sull’immagine simbolo, quella di Ambra e della forza sua e di moltissimi altri, di cadere e rialzarsi. Facciamone tesoro noi, quando saremo tentati dal farci cadere le braccia, ricordando che ogni ostacolo può diventare un trampolino: dipende dal punto d’osservazione da cui lo si guarda. (g. bar.)