Stop alla violenza. Gli uomini devono essere in prima fila

In questi giorni ci sono state tantissime iniziative contro i femminicidi e contro la violenza sulle donne, alle quali il Giornale di Brescia ha dato ampio spazio. Vorrei segnalarne una di cui non ho trovato notizia (forse perché distrattamente me la sono persa fra le tante), per la sua particolarità. Perché credo, anche se non ne sono certo, sia la prima volta che in città si sia svolta una manifestazione di uomini contro la violenza sulle donne, per rompere il silenzio, per cambiare la cultura, per dire basta alla violenza. L’iniziativa si è svolta sabato 22 novembre davanti alla scuola primaria Calini in via Nino Bixio, lodevolmente promossa da alcuni genitori della stessa scuola. Spero proprio non resti isolata, auspicando ne vengano promosse altre, con un coinvolgimento crescente anche di altri uomini. Perché credo ce ne sia proprio bisogno.