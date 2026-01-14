Stati Uniti indegni. Per la libertà confido nei danesi

Mi aspetto che qualunque azione di forza degli Stati Uniti sia ripagata con una dichiarazione di guerra. Quella gente si è dimostrata completamente indegna delle sue tradizioni di libertà, e al presente gli Stati Uniti d’America sono il più grande nemico dei popoli europei. Noi italiani siamo notoriamente dei vigliacchi e dalla mia Nazione non pretenderei niente ma voi danesi dovete essere fieri delle vostre tradizioni guerriere e spero che sappiate reagire con forza a coloro che si palesano con tutta evidenza come dei nuovi Hitler i quali, se assecondati, avanzeranno sempre più ingorde pretese di dominio. Avrete il sostegno di tutto il mondo. Viva la libertà, viva la Danimarca.