Sono un alcolista ma guarire si può. Ecco come fare

Sono Mario, sono un alcolista. Il giorno 16 maggio compirò i 39 anni da quando, dietro un delicato suggerimento, colmo di malcelata disperazione di mia mamma, ho conosciuto il gruppo di Alcolisti Anonimi di Gardone VT, dove allora abitavo. Io non sapevo che in questo gruppo di amici guidato dal programma dei 12 Passi, da quella sera stessa fino a oggi avrei vissuto da persona sobria. Questa mia è indirizzata a tutti gli amici che pensano di avere questo problema. Si può risolvere! Insieme, condividendo le nostre esperienze un giorno dopo l’altro. Nei nostri gruppi è sufficiente un incontro di sguardi per suggellare un patto. Un nostro enunciato dice:«Mettono in comune le loro esperienze». Basta fare una piccola telefonata. Oggi abito a Brescia e frequento il gruppo del Villaggio Sereno. Se volete contattarci, scrivete al Giornale di Brescia e vi daranno il nostro numero.

Mario

Brescia