Sono solo un papà, ma vorrei proprio dare aiuto a «Tania»

Ho letto l’articolo su «Tania», la donna e mamma separata che si apre in modo molto dignitoso raccontando i problemi che sta attraversando con la separazione e il bimbo piccolo. Premetto che sono un semplice operaio quindi, mio malgrado, non ho grandi cifre a disposizione, ma sono anche e soprattutto il padre di due meravigliose «bimbe» ormai adolescenti e che amo più della mia stessa vita e solo ad immaginare di trovarmi nella situazione di questa donna credo morirei dentro. So che con la privacy è un disastro ma vorrei poterla aiutare. Economicamente, per quel che posso, poi se vorrà anche due parole non fanno mai male, ma vedrà lei... L’unica cosa che chiedo è che non passi questo come un fare la carità, ma solo e soltanto come un genitore che aiuta un altro genitore o semplicemente un regalo di Natale o Santa Lucia per un bambino che ha bisogno di crescere nella serenità, per quanto possibile sua e di mamma...