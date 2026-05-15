Smog e sprechi: 45 minuti per 7 km sono un’enormità

Che dire, non se ne può più... 7 km in 45 minuti. Inquinamento, spreco di tempo e denaro per tutti. Siamo tutti i giorni di corsa e il traffico ormai è diventato un’abitudine. Lo sappiamo, lo accettiamo, ma crediamo che la situazione del tratto Lumezzane-Sarezzo debba e possa essere migliorata. Ci sono i lavori per il collegamento all’autostrada, va bene, finalmente dopo 35 anni, ma forse verrà terminata fra 3-4 anni. Cosa dobbiamo fare? Attendere? Va bene la pazienza c’è, ma non si può ogni giorno percorrere 7 km in 45 minuti, ci pare un po’ troppo, no? La zona è molto trafficata da sempre, è una zona ad alta concentrazione industriale, è ovvio transitino molti camion e per fortuna ce ne sono ancora! Anzi, saremmo contenti se ce ne fossero di più, sarebbe un bene per la nostra economia locale! Però quando il semaforo di via Antonini, angolo via IV Novembre è lampeggiante, il traffico scorre di più. Se lo attivano e diventa rosso, ogni 3 minuti si creano file chilometriche... Capiamo che anche chi transita in quelle vie abbia il diritto di passare ma... bisognerebbe forse dare precedenza al traffico intenso di via Antonini almeno nelle ore di punta! È una strada che avrebbe dovuto essere a 2 corsie, invece no, è stata ristretta per creare... la pista ciclabile! Dove ovviamente non transita mai nessuno... o qualche raro ciclista che respira solo smog... la pista ciclabile va bene certo, ma forse sarebbe meglio se fosse in valle di Sarezzo dove c’è del verde e meno traffico. L’appello è semplice: fate qualcosa per rendere più scorrevole questo tratto di strada per il bene di tutti! Oggi parliamo tanto di risparmio e di ecologia... qui si fa perdere tempo, denaro e salute! I cittadini e non solo ringrazierebbero.

Cristina M.