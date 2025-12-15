Sì, la gentilezza esiste ancora. Ne sono testimone

Il giorno 5 dicembre, mi recavo per una visita specialistica alla Casa di cura S. Camillo di Brescia, dopo aver lasciato la macchina nel parcheggio vicino al carcere, mi incamminai a piedi su via Turati, dove si trova l’ospedale, arrivata di fronte mi accingevo per attraversare la strada, ma purtroppo il traffico aumentava sempre più. Si avvicinò a me una ragazza che stava aspettando l’autobus, e mi disse che c’era il sottopasso, la ringraziai, ma risposi che non mi fidavo (data l’età, 80, e avevo un po’ di paura essendo sola) la ragazza allora senza pensarci troppo mi prese sotto braccio e mi accompagnò fino all’ospedale, dicendo le ricordavo la nonna che non aveva più. Con le lacrime agli occhi, la ringraziai, chiesi il suo nome... Elisabetta. Grazie. La gentilezza esiste ancora.