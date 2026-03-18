Sei anni dal Covid Gli sbagli non hanno insegnato nulla

In questo periodo ricorrono sei anni dall’inizio di quel brutto periodo del Covid e mi viene da fare una riflessione: «Non riesco a ricordare se prima del Covid eravamo migliori. Quel periodo di malattia, di sofferenza, di isolamento ci aveva fatto sognare che se tutto fosse andato bene avremmo tenuto di più alla vita, avevamo fatto tanti buoni propositi, ma mi sto rendendo conto che non è andata così». Da dopo il Covid sembra che siamo diventati più cattivi... è il termine giusto per giustificare tutte le cattiverie che ci circondano: indifferenze, femminicidi, aggressioni, guerre e quant’altro di negativo sentiamo tutti i giorni. Pensavamo di diventare più buoni, migliori di prima, ma la natura umana fa fatica ad imparare dagli sbagli... «Sbagliando si impara», ma non va sempre così. Come si può migliorare questa nostra società, il segreto ci sarebbe, ama il prossimo tuo come te stesso, ma non viene messo in pratica, sembra un’utopia irrealizzabile. Se ci rendessimo conto che invece è l’unica soluzione a tutto, sarebbe una gran bella cosa, allora sì che non ci sarebbero cattiverie. Dopo sei anni dal Covid, questo è tutto, ma dove andremo a finire di questo passo!

Botticino Sera