Se il regolamento allontana i bimbi da sport e sorrisi

Assistendo alla partita play off di Basket a Orzinuovi - Roma, durante l’intervallo c’erano dei bambini che giocavano a basket. Il figlio di Juan Fernandez è entrato in campo per giocare ma appena messo i piedini in campo è stato invitato a uscire per questioni di regolamento. È così che pensiamo di avvicinare i ragazzi allo sport? Mi ha assalito una enorme tristezza anche guardando il viso incredulo del bambino che è tornato mogio mogio al suo posto! Cambiamo i regolamenti!

Elisa Damiotti

Una sportiva delusa