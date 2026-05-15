Scoperte occultate. C’è del marcio a questo mondo

Sono un anziano ingegnere elettronico veramente stufo della commedia con la quale i poteri del mondo continuano a propinarci piani d’azione pieni di assurde «misure green» contro la crisi energetica. Tutto quanto sta accadendo nel presente, non sarebbe mai accaduto se pochi, anzi pochissimi, compresi eminenti scienziati, oltre 130 anni fa non avessero deciso, a loro esclusivo vantaggio, di cancellare dalla nostra conoscenza, seppellendoli nell’oblio, principi fisici che ci avrebbero consentito di allacciare i nostri macchinari al motore della natura per essere «...azionati da una potenza ottenibile in qualsiasi punto dell’Universo» (Tesla 1891 - American Institute of Electrical Engineers a New York). Follia quanto ho appena affermato? Assolutamente no, e la relazione che allego ed il prototipo su scala ridotta relativo ad una specifica funzionalità a disposizione per essere esaminato, ne sono la fisica dimostrazione. Se questo è vero, e lo è, perché voi, quali autorevoli formatori dell’opinione pubblica, sembrate non sapere neppure che esistono delle alternative che potrebbero dimostrarsi ben più utili all’umanità di quelle che così improvvidamente si stanno perseguendo? Forse perché è più facile e conveniente adeguarsi che provare a cercare una strada più virtuosa, anche se irta di ostacoli e contraria all’interesse dei sopra citati pochissimi?

Alberto Rovere