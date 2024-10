Sandro e Giancarlo, il merito di far bene il proprio mestiere

Sono un abbonato del Giornale di Brescia e voglio esprimere un plauso all’edicolante di San Bartolomeo, Sandro Dagnolo, che con pazienza, dedizione, passione, impegno mi porta tutti i sette giorni della settimana il quotidiano e al mattino lo trovo puntuale nella casella della posta.

È bello trovare il quotidiano al mattino presto e dividere la lettura con un caffè fumante è un grande piacere. Il giornale arriva con qualsiasi tempo, pioggia, vento ecc. ed io, che ho difficoltà ambulatoriali, avrei difficoltà ad andare all’edicola, quindi è maggiormente un piacere e mentalmente lo ringrazio tutte le mattine. Caro Sandro, spero vorrai continuare ancora per lungo tempo nella tua attuale attività, e ti ringrazio e apprezzo molto il tuo lavoro.

Filippo Finocchiaro

Brescia

Vorrei ringraziare chi svolge egregiamente il suo lavoro in ambiente pubblico. Mi rivolgo in particolare al signor Giancarlo, di cui non conosco il cognome, andato meritatamente in pensione in agosto. Era l’operatore ecologico che per anni ha mantenuto decoro e pulizia eccellenti a Chiesanuova. Persona instancabile, certosina, una rarità di questi tempi. Un esempio. A lui gli auguri miei e di tanti abitanti del quartiere per uno strameritato riposo.

Paolo Zaccaria

Brescia

Cari Paolo e Filippo,

il grazie – di rimbalzo – lo meritate anche voi, che avete occhi per accorgervi e cuore nel riconoscere chi si distingue per merito.

Ciò che unisce Sandro e Giancarlo, l’edicolante e l’operatore ecologico, è lo spirito di servizio, il mettersi a disposizione degli altri nel fare bene il proprio lavoro e non nella prospettiva di guadagni mirabolanti o metri quadri di mostrine da appuntarsi al petto, bensì perché quello è il modo in cui si è stati educati. Una cultura del lavoro trasversale a tutti i settori e che, a farci caso, è assai più comune di quanto crediamo. Se si è scettici basta prestare attenzione e notare anche noi tutti i Giancarlo e i Sandro che abbiamo accanto o incrociamo. Se l’Italia non va a rotoli, se il mondo resta un buon posto dove stare, il merito è loro. (g. bar.)