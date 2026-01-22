Sanatoria ticket ma non per me. È un’ingiustizia

In data 23 dicembre sul Giornale di Brescia, viene pubblicata la notizia della sanatoria per le multe arrivate a seimila bresciani, da parte di Ats di Brescia, accusati di aver usufruito, senza averne titolo, dell’esenzione del ticket su visite (specialistiche) come nel mio caso o farmaci risalenti al 2020 e dovuta a una soglia redditizia superata di poco, un inciampo burocratico che si è trasformato in un conto salato da pagare per le multe raddoppiate. La multa però resta per quei cittadini che hanno ricevuto l’ingiunzione di pagamento entro «San Silvestro», come nel mio caso; la raccomandata era giunta in data 8 ottobre 2025 e la multa da pagare entro novembre. Siccome non sono un’evasore per scelta, ma una cittadina rispettosa delle leggi, ho pagato nei termini prescritti e per questo mi ritrovo penalizzata. È un’ingiustizia, secondo me, e vorrei una spiegazione, una giustificazione su questo modo burocratico di procedere e su questo «salasso ingiusto». Nella lettera da me inviata al Giornale di Brescia e pubblicata il 30 novembre scorso per far conoscere il mio caso mi ero chiesta perché i sindacati non fossero intervenuti; la sanatoria attuale, l’emendamento è stato approvato in Regione. La nostra Costituzione dice che i cittadini tutti sono uguali di fronte alla legge e come tali devono essere giudicati, non ci devono essere cittadini con trattamenti diversi. Il mio Natale non è stato sereno.

