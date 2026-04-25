San Bartolomeo. Via gli elementi di degrado urbano

Scriviamo per denunciare una situazione di grave degrado che da alcuni anni persiste nel nostro quartiere, nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti e del Consiglio di quartiere di San Bartolomeo. Si tratta di un appartamento abbandonato in via Saba 14, al secondo piano, con i vetri delle finestre rotti e ormai stabilmente occupato da piccioni. La presenza continua dei volatili ha causato un ingente accumulo di guano, con conseguenze igienico-sanitarie rilevanti: cattivi odori persistenti, possibile proliferazione di agenti patogeni e un concreto rischio per la salute di chi vive nel palazzo e nelle immediate vicinanze. Nonostante le numerose richieste di intervento, i cittadini si sono scontrati con un esempio perfetto di «muro di gomma»: il rimpallo di responsabilità tra uffici. L’Amministrazione comunale dichiara di non conoscere la proprietà dell’immobile (e il catasto?) e invita a rivolgersi all’ufficio igiene; quest’ultimo rimanda alla Polizia locale, che a sua volta indica nell’Aler l’interlocutore competente e che, a sua volta ancora, non ha una risposta in quanto il singolo appartamento in oggetto è di un privato. Nel frattempo, la situazione continua a peggiorare. Non si tratta più di una problematica circoscritta, ma di un problema grave e potenzialmente pericoloso, che evidenzia - ancora una volta - una carenza di attenzione verso il territorio e i suoi abitanti che puntualmente vengono ignorati. Un immobile lasciato in queste condizioni non è solo una ferita al decoro urbano, ma un rischio sanitario che non può più essere procrastinato. Il risultato è un diffuso senso di esasperazione: i cittadini hanno segnalato, atteso e collaborato, senza ottenere risposte concrete su questa e molte altre problematiche del quartiere che l’Amministrazione sembra non voler sentire. Oggi chiediamo interventi immediati e responsabilità.

I residenti del quartiere San Bartolomeo