Giornale di Brescia
Abbonati
Lettere al direttore

San Bartolomeo. Via gli elementi di degrado urbano

Lettere al direttore
Lettere al direttore
AA

Scriviamo per denunciare una situazione di grave degrado che da alcuni anni persiste nel nostro quartiere, nonostante le ripetute segnalazioni dei residenti e del Consiglio di quartiere di San Bartolomeo. Si tratta di un appartamento abbandonato in via Saba 14, al secondo piano, con i vetri delle finestre rotti e ormai stabilmente occupato da piccioni. La presenza continua dei volatili ha causato un ingente accumulo di guano, con conseguenze igienico-sanitarie rilevanti: cattivi odori persistenti, possibile proliferazione di agenti patogeni e un concreto rischio per la salute di chi vive nel palazzo e nelle immediate vicinanze. Nonostante le numerose richieste di intervento, i cittadini si sono scontrati con un esempio perfetto di «muro di gomma»: il rimpallo di responsabilità tra uffici. L’Amministrazione comunale dichiara di non conoscere la proprietà dell’immobile (e il catasto?) e invita a rivolgersi all’ufficio igiene; quest’ultimo rimanda alla Polizia locale, che a sua volta indica nell’Aler l’interlocutore competente e che, a sua volta ancora, non ha una risposta in quanto il singolo appartamento in oggetto è di un privato. Nel frattempo, la situazione continua a peggiorare. Non si tratta più di una problematica circoscritta, ma di un problema grave e potenzialmente pericoloso, che evidenzia - ancora una volta - una carenza di attenzione verso il territorio e i suoi abitanti che puntualmente vengono ignorati. Un immobile lasciato in queste condizioni non è solo una ferita al decoro urbano, ma un rischio sanitario che non può più essere procrastinato. Il risultato è un diffuso senso di esasperazione: i cittadini hanno segnalato, atteso e collaborato, senza ottenere risposte concrete su questa e molte altre problematiche del quartiere che l’Amministrazione sembra non voler sentire. Oggi chiediamo interventi immediati e responsabilità.

I residenti del quartiere San Bartolomeo

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario