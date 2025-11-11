Salesiani a Chiari. Cent’anni insieme, celebriamoli bene

Con profonda emozione il 4 novembre sono stato invitato in rappresentanza degli ex-allievi dell’Istituto Salesiano di San Bernardino alla presentazione del centesimo anniversario di permanenza a Chiari. Raccontare quegli anni non è semplice per chi non li ha vissuti. Io stesso ho frequentato da bambino l’oratorio per otto anni e, contemporaneamente, sono stato allievo dell’istituto. Molto spesso, quando ne parlo con amici o conoscenti che non hanno vissuto quell’esperienza mi emoziono, faccio fatica a spiegare fino in fondo il valore di ciò che abbiamo ricevuto: educazione al buon senso, formazione umana e culturale, e soprattutto i princìpi della scuola Salesiana di San Giovanni Bosco. Sono stati anni indimenticabili, che hanno rafforzato il nostro carattere e arricchito la nostra cultura cristiana. A chi sostiene che San Bernardino sia un ambiente «esclusivo», io rispondo che San Bernardino è inclusivo, perché offre ai fanciulli un luogo protetto, capace di difendere la crescita e la formazione dei ragazzi da ciò che, ieri come oggi, rischia di inquinare i valori: le pressioni culturali dei media, dei social, delle mode e di tutto ciò che può indebolire la nostra identità cristiana. Guardando al 2026 che ci attende, desidero ricordare tre appuntamenti particolarmente significativi: - Durante la settimana delle quadre, al museo della città, sarà allestita un’esposizione fotografica e documentaria dedicata ai cento anni di San Bernardino. - Nella serata finale delle quadre, ci sarà una rappresentazione teatrale che ripercorrerà la storia del nostro istituto. - Il 13 settembre, in occasione dell’adunanza generale degli ex-allievi, ricorderemo con una messa di suffragio i nostri amici scomparsi. In quella stessa giornata daremo avvio a un progetto importante: la creazione di un fondo di solidarietà per sostenere i giovani provenienti da famiglie in difficoltà, offrendo anche a loro l’opportunità di intraprendere il percorso educativo. Un gesto concreto, per continuare insieme a costruire il futuro. Grazie San Bernardino. Viva i Salesiani. Viva Don Bosco.

