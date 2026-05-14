Rifiuti per strada e la scorribanda dei ratti in città

I topi sulla nave in navigazione verso le Canarie nulla c’entrano con i topi in città. Venerdì sera, al tramonto, da sotto i cassonetti di via Zara - posati tra via Brozzoni ed il tratto chiuso di via Toscana - sono usciti due grossi ratti e la sorpresa non è stato un bell’incontro. Inutile usare giri di parole: il richiamo sono i sacchetti dell’umido lasciati sul marciapiedi da chi per l’accesso ai cassonetti non ha la tessera o non la può ottenere, abbandonando così l’umido in strada. A poco servono i severi adesivi che minacciano sanzioni da mille a tremila euro. Occorrono provvedimenti. A cinquanta metri dai cassonetti c’è un asilo. Non spetta a me suggerire soluzioni, ma attenderle. Meglio se efficaci e rapide e durature.

Lettera firmata