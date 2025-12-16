Radici dell’Europa rinnegate: il valore di una profezia

Durante il pontificato di Benedetto XVI avevo letto e sottolineato una sua frase (che mi aveva impressionato e che ora cito a memoria): «Questa Europa, che ha rinnegato le sue radici cristiane, andrà incontro a una tragica solitudine». Allora non potevo certo immaginare... Prima la pandemia, poi una guerra molto molto vicina, poi un alleato di oltreoceano diventato inaffidabile, e altro ancora con i nuovi equilibri geopolitici ed economici. Mi auguro, certo, che tale situazione di svolta culturale e di vera emergenza risvegli le energie migliori di tutti gli Stati che fanno parte di questa nostra Europa, faticosamente costruita e così ricca di cultura, di arte e di conquiste importanti per tutta l’umanità. Sollecitata da tanti mass media, però, la frase di papa Benedetto, purtroppo, mi torna spesso alla mente, quasi fosse una profezia!