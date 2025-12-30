Quel prof credeva in me e io ora vorrei ringraziarlo

Correva l’anno scolastico 1962/1963, frequentavo la classe seconda media presso la scuola «Ugo Foscolo» a Brescia. L’insegnante di «Disegno» era il professor De Lucia, discreto con ciascuno dei suoi allievi e creativo in maniera del tutto naturale nell’assegnare il tema del compito (disegno) da svolgere. In maniera quasi del tutto inconsapevole (avevo 12 anni), mi sentivo far parte delle linee che tracciavo: natura morta, pinete marine, fiumi esondati e tanto altro che ricordo approssimativamente perché alla data odierna mi ritrovo ad avere 76 anni. Un giorno, mia madre Nella Crovato Spagnolo, lei stessa un’artista e insegnante di musica, mi riferì che il professore le disse: «Lei, ha in casa un’artista», riferendosi a me. E io pensai: « Io, un’artista? Non è possibile». Eppure, lui aveva intravisto e interpretato i miei disegni in quel senso, rivelando un potenziale che io non credevo di avere. Quella frase, per quanto fosse il vero e primo complimento che ricevevo nella mia vita, iniziò a risuonare per lungo tempo nella mia mente; purtroppo, le condizioni economiche non mi hanno permesso di frequentare l’unico Liceo Artistico (allora privato) presente a Brescia. Il mio pensiero in merito a quella frase si spense nel corso degli anni. Un giorno, prima di terminare il suo percorso di insegnante, il professore mi inviò un invito per una mostra dei migliori prodotti dei suoi allievi, fra i quali c’erano anche i miei. Io non ci feci molto caso; ormai avevo abbandonato quell’interesse nel corso degli anni. Avevo ormai un lavoro abbastanza pesante e una famiglia. Mi spiace tantissimo non essere stata presente alla mostra (spero che questo mio sentimento l’abbia raggiunto) e raccogliere parte di ciò che avevo lasciato indietro. Lo ricordo con ammirazione e un senso di riconoscenza.