Quei bravi ragazzi del Marco Polo. Il nostro orgoglio

Dal 25 aprile al 2 maggio si sono svolti a Terni i campionati italiani giovanili di tennis tavolo. Vorrei condividere la nostra grandissima gioia per i risultati ottenuti, nella categoria under 11, da tre nostri bambini della società Tennis Tavolo Marco Polo: Martino Rota (21 dicembre 2015), Battista Sberna (23 maggio 2015) e Leo Gazzoldi (9 luglio 2017). Martino medaglia d’oro nel doppio misto con Victoria Tamini della società Mtta, Martino e Battista medaglia di bronzo nel doppio maschile, e infine il nostro trio delle meraviglie ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo a squadre. Noi del Marco Polo siamo molto orgogliosi di questi nostri bimbetti, evidenziando i grandissimi meriti della loro allenatrice Marianna Petenzi, per come li sta facendo crescere, non solo tecnicamente.

Vito Lancellotti