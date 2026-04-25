Quanti maleducati. Dagli adulti pochi esempi positivi

Sono una semplice cittadina di un comune della provincia di Brescia, Bovezzo, e volevo spendere due parole sull’indifferenza delle persone. Abito in un bel paese ma quel che vedo mi rattrista molto, persone che buttano mozziconi di sigarette in terra, vedono una bottiglietta di plastica e della carta in terra, le scavalcano, non le raccolgono: quel che più mi rattrista è che non sono ragazzini, bambini o stranieri, sono soprattutto adulti e persone di mezza età. Perfino se c’è sul proprio pianerottolo un pezzo di carta lo lasciano fino al giorno che viene la signora delle pulizie. Le istituzioni dovrebbero educare i cittadini anche a tener pulito davanti al proprio cancello o porta d’ingresso senza aspettare il giardiniere o il Comune, che arriva raramente. Poi vogliamo che i nostri ragazzi siano educati, ma gli adulti non danno nessun esempio.

Una semplice cittadina casalinga

Carissima, è risaputo sia più facile vedere la pagliuzza nell’occhio altrui rispetto alla trave nel nostro. Ed ha ragione: sono gli adulti i primi a latitare, dimenticando che dare l’esempio è l’unico modo pressoché certo per educare, per crescere generazioni con a cuore l’ambiente, la cultura, il rispetto. Grazie per avercelo ricordato.