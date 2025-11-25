Quanta eccellenza nel prendersi cura del mio papà

Il superlativo di qualità viene spesso utilizzato nel marketing senza un reale riscontro alla prova dei fatti. Io, figlia di un padre settantacinquenne ricoverato due volte in Chirurgia 2 e sottoposto a due interventi non banali, dopo averlo visto essere dimesso in perfette condizioni, posso affermare che la Fondazione Poliambulanza di Brescia è davvero un’eccellenza della nostra sanità, e noi bresciani dobbiamo esserne fieri. In quel reparto, l’eccellenza la fanno il dottor Carlo Tonti, la dottoressa Carlotta Ferretti e il dottor Alberto Manzoni. L’eccellenza la fanno la caposala Ornella e tutto il personale. L’eccellenza nasce dalla loro professionalità, empatia e attenzione verso il paziente e dalla loro massima disponibilità. Pertanto i ringraziamenti e i complimenti sono doverosi verso tutti gli operatori sanitari citati, certi che il superlativo «eccellenza», in questo caso, non sia affatto sprecato.

Brescia