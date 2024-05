Qualità dell’aria Serve un impegno serio e collettivo

Desidero condividere alcune riflessioni cruciali riguardo la qualità dell’aria nella nostra amata Brescia. È evidente che affrontare questa sfida richiede un approccio integrato. È imperativo investire in soluzioni sostenibili e innovative che riducano l’impatto ambientale delle nostre infrastrutture, promuovendo al contempo la mobilità verde e la riduzione delle emissioni Inoltre, il miglioramento delle prestazioni del trasporto pubblico e privato è essenziale per ridurre l’inquinamento atmosferico. Tuttavia, non possiamo sottovalutare l’importanza di un cambiamento dello stile di vita dei cittadini. Promuovere abitudini più sostenibili e consapevoli può contribuire significativamente a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Questo richiede un impegno collettivo da parte di tutti noi cittadini e istituzioni. Sono certa che, lavorando insieme possiamo creare un futuro più pulito e salubre per tutti i cittadini di Brescia.

Elisa Lavanga LETTERE AL DIRETTORE