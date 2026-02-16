Povera scuola. Tante richieste, scarse risorse

Vorrei accendere un faro su una delle tante «storture» che affliggono il mondo della scuola, dove il merito e la formazione vengono sbandierati nei convegni ma calpestati nei fatti. Parlo della figura del Mobility Manager scolastico, l’esperto che dovrebbe rivoluzionare il traffico e l’inquinamento attorno ai nostri istituti. Il caso è emblematico: per ricoprire questo incarico, un docente deve affrontare un percorso di formazione specialistica obbligatoria di almeno 16 ore. Un aggiornamento doveroso, tecnico e impegnativo. Il problema sorge quando si passa alla cassa: i contratti integrativi legati al Fondo d’Istituto (Fis) riconoscono spesso al Mobility Manager un forfettario di sole 5 ore annue. Siamo di fronte a un’offesa alla logica, prima ancora che alla dignità lavorativa: lo Stato (e l’Istituto) riconosce a un professionista meno di un terzo delle ore spese solo per imparare a fare il proprio lavoro, senza contare le decine di ore necessarie poi per redigere i Piani di Spostamento Casa-Scuola (Pscl), interloquire con i Comuni e gestire le emergenze trasporti. Come può un sistema definirsi serio se: pretende un’alta specializzazione ma la retribuisce con compensi simbolici; attinge da un fondo, il Fis, che è ormai un «contenitore vuoto» dove si pescano briciole per mansioni di alta responsabilità; affida la transizione ecologica al volontariato mascherato dei docenti. Il Cspi (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) aveva già avvertito: senza un finanziamento ad hoc esterno al fondo d’istituto, questa figura è destinata al fallimento o allo sfruttamento. Chiedere a un docente di formarsi per 16 ore per poi pagargliene 5 per l’intero anno di lavoro non è «ottimizzazione delle risorse»: è mancanza di rispetto per la professionalità docente. Se la mobilità sostenibile è una priorità del Paese, che venga pagata con risorse reali, e non con i resti di un bilancio scolastico sempre più misero.

PROFESSORE