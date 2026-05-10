Poste Italiane formi il personale per i nuovi servizi

Con riferimento alla pagina di pubblicità di Poste italiane del 4 maggio, in cui si evidenziano tutti i servizi ai quali si può accedere con la decantata applicazione (tra i quali la possibilità di prendere un appuntamento in un ufficio postale risparmiando infinite telefonate senza risposta) credo che le Poste dovrebbero quantomeno formare/informare anche il loro personale per l’utilizzo della citata applicazione. Perché è la seconda volta che, dopo numerose telefonate senza risposta e preso appuntamento online con l’ufficio postale di via don Vender, nel giorno e orario fissato nessuno ne sapeva nulla. Non solo, ma oltre allo stupore di scoprire un appuntamento preso online di cui non erano a conoscenza, mi era stato risposto con fastidio che i referenti con cui avrei dovuto parlare erano impegnati. Per fortuna poi, dopo aver chiarito la situazione, ho trovato una gentilissima impiegata disponibile a ricevermi. Però, ripeto, se Poste italiane spende credo non pochi soldi per acquistare una pagina di pubblicità sul Giornale di Brescia, dovrebbe poi mettere il loro personale nelle condizioni di gestire al meglio l’applicazione.

Vito Lancellotti