Portafoglio perso Grazie ai ragazzi che l’hanno trovato

Attraverso il vostro giornale desidero ringraziare i «ragazzi» della tabaccheria della piazza di Gussago. Ho ricevuto una telefonata con la quale mi hanno avvisata di aver trovato il mio portafoglio che ancora non mi ero accorta di aver smarrito. Mi hanno salvata.



Non ho potuto sdebitarmi perché non hanno accettato denaro, questo è quindi il modo che posso usare per farlo e per citarli come esempio.

Mariangela



Cara Mariangela,



quei ragazzi li ringraziamo anche noi, togliendo le ragnatele dal cestino delle «buone notizie», quelle che ricordano a tutti quanto il bene sia presente pur se - come le ortensie - preferisce le zone ombreggiate, gli angoli appartati e non il centro assolato del giardino.



Ed è bello che quei «ragazzi» non abbiano accettato denaro, spingendo lei ad ingegnarsi e utilizzare il giornale per ringraziarli. Dobbiamo poi dirle la verità: sentirci «usati» così non ci dispiace affatto. Sia perché è un gesto che non riduce tutto alla moneta, richiamando il valore della gratuità; sia perché, senza falsa modestia, è qualcosa che crediamo di fare al meglio (i giornali in questo non hanno eguali: da sempre creano una «reputazione»). Grazie dunque a voi, per questo diario minimo da cui avete cavato il massimo. (g. bar.)