Poliambulanza e Aido: un accordo che mi rende felice

Per chi come me è in Aido dalla sua nascita, apprendere dal Giornale di Brescia dell’accordo raggiunto «Spedali Civili» e «Poliambulanza» per il, prelievo degli organi, non può che gioire e ringraziare tutti i soggetti che lo hanno reso possibile. Con questo accordo, che mi auguro venga seguito da molti, o meglio da tutte le strutture, pubbliche e private della nostra sanità, è stato fatto un grande passo in avanti verso la risoluzione dei problemi degli oltre 8.000 italiani iscritti nelle liste in attesa per un trapianto. Grazie! Grazie! Il mio sogno, che con altri amici nell’Aido, perseguo da anni: «l’azzeramento delle liste di attesa per un trapianto», con gioia, lo sento molto prossimo. Garantire il diritto alla salute è scritto e sancito dalla nostra Costituzione (Art.32). Certamente ci sarà ancora molto da lavorare e da investire in termini economici, strutture, personale, organizzazione, ecc. Nel bisogno il nostro gruppo e penso tutta l’Aido bresciana, sono a disposizione. Buon lavoro, l’Aido è con voi.

Lino Lovo

Presidente aido