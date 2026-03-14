Per chi suona la campana? Per tutti, sempre

Avrei una domanda da porvi, prima però vorrei fare un breve cappello. Il mio pensiero si rivolge ai fatti di attualità, in particolare al crescente clima di conflittualità che sembra non lasciare spazio a considerazioni ragionevoli. Nella mia esperienza di metà vita, ho potuto affrontare il concetto di diritti civili sotto molteplici punti di vista. Credo che possa fare un excursus che parte dalle parole del generale Kurtz (l’apocalisse di Francis Ford Coppola), passando per «lo spirito guerrier ch’entro mi rugge», risalendo le coste della coscienza fino ai grandi classici. La mia spirale non vuole avere alcuna accezione, solo riprendere la vexata quaestio di questo secolo breve che non sembra voler cedere il passo, ma per chi suona la campana? L’altare del patriottismo sembra non aver più contraddittorio, ci limitiamo a valutare un quadro complessivo guardandolo da così vicino da perderne il senso. Anche Guernica forse può incutere terrore, seppur l’autore penso volesse soltanto stigmatizzarlo in un panorama più ampio. Oggi tendiamo ad avere una memoria selettiva, ma se pensiamo al Mazzini della Giovane Italia, tutti hanno diritto ad esercitare il proprio dissenso. Alle volte questo passa da parole ed azioni che non sembrano diplomatiche ma sono sorrette dai pilastri dei diritti civili, che ne sorreggono le passioni e limitano i gesti impetuosi. Spero di aver trasmesso lo slancio comunitario e sociale che vorrei capire se alberga ancora in queste menti, rapite per lo più da desideri fugaci e risposte brevi.

Brescia