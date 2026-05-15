PalaLeonessa, fate attenzione alla sicurezza

Essendo appassionato di pallacanestro e tifoso della nostra fantastica squadra cittadina, mi reco spesso ad assistere alle partite casalinghe della Germani. Volevo segnalare, a chi di dovere, un paio di situazioni problematiche relative al deflusso degli spettatori. Finita la partita, i circa cinquemila spettatori sono prima obbligati ad effettuare, tra la ressa, un pericoloso slalom tra le transenne utilizzate in precedenza per regolare gli ingressi e successivamente, dopo aver percorso il vialetto che collega il PalaLeonessa a via Caprera i cinquemila tifosi sono costretti ad ammassarsi per uscire da un cancellino largo poco più di due metri con di fianco un cancello molto più largo perennemente chiuso. Non sono esperto in materia di sicurezza ma qualora si verificasse un’emergenza, evacuare cinquemila persone da un cancellino mi sembra del tutto inadeguato e pericoloso.

Lettera firmata