Orari degli autobus cambiati: la replica di Brescia Mobilità

Abbiamo letto con attenzione la segnalazione relativa agli orari della linea 9 in corrispondenza dell’uscita della scuola Kennedy. È opportuno ricordare che, a partire dal 2 marzo scorso, la linea è stata oggetto di un intervento di potenziamento che ha migliorato la frequenza complessiva del servizio, portandola da circa 30 a circa 20 minuti. Si tratta di un’azione che ha interessato l’intero tracciato, progettata per rendere il servizio più efficace ed equilibrato per l’insieme degli utenti. In questo quadro, è possibile che situazioni precedentemente molto favorevoli in punti specifici - come la coincidenza particolarmente ravvicinata tra uscita da scuola e passaggio del mezzo - si modifichino, seppur di poco. Le analisi effettuate tengono conto del funzionamento complessivo della linea e delle esigenze lungo tutto il percorso; nel caso specifico, l’attesa stimata, a seguito della modifica, è di circa 15 minuti, quindi completamente in linea con gli standard del servizio urbano. A seguito della segnalazione della gentile lettrice, abbiamo comunque avviato un ulteriore approfondimento puntuale, per verificare se vi siano margini di ottimizzazione. Compatibilmente con il mantenimento dell’equilibrio complessivo della linea e senza incidere sulle esigenze degli altri utenti, stiamo valutando la possibilità di introdurre un lieve aggiustamento dell’orario della corsa in questione e confidiamo che questo possa rivelarsi attuabile. Ci impegniamo quotidianamente per cercare di trovare il miglior equilibrio tra risorse a disposizione ed esigenze complessive della cittadinanza: laddove si riesca a garantire questo delicato equilibrio andando anche a soddisfare necessità specifiche cerchiamo sempre di intervenire con soluzioni puntuali, mantenendo la coerenza e l’efficacia del servizio per l’insieme degli utenti.

Ufficio Stampa Brescia Trasporti SpA