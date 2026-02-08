Ora futile e volgare. Che nostalgia della vecchia Rai

Ho (purtroppo o per fortuna) l’età per ricordare sia Carosello (quando la «prima serata» iniziava poco dopo le 20.30 e non verso le 22 come adesso succede, sia «La Tv dei ragazzi» su Rai Uno e pure quel bel programma come «La Melevisione» su Rai 3. Che nostalgia! Adesso (da qualche tempo) di tutti quei bei programmi non è rimasto nulla e tutti i canali propongono: processi mediatici sui fatti di cronaca nera (scavando e rovistando nella notizia), interviste a vip o demi-Vip o personaggi che ambiscono a diventarlo, improbabili processi su questioni di corna e/o di cuore, spettacolini vari con balli e canzonette. È mai possibile che nessuna delle reti Rai offra programmi che possano intrattenere in modo «intelligente» il pomeriggio? È mai possibile che per vedere un programma «decente» debba aspettare «Geo & Geo» su Rai 3? Sarò forse un po’ all’antica ma che nostalgia per una Tv meno volgare meno futile e un po’ più culturale.