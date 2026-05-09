Noto meno cestini in città, per me ci sono più disagi
Rilevo una drastica riduzione dei cestini per lo sporco del centro storico ed in particolare di quelli del quartiere Carmine; ipotizzo che la cosa sia dovuta al fatto che in molti - purtroppo - li utilizzavano per inserirci i sacchetti dell’immondizia, invece di riporli negli appositi cassonetti della raccolta differenziata (immagino - almeno in parte - perché funzionano solo con la tessera ma questa è un’altra - diversa - questione). Questa riduzione di cestini, però, provoca alcuni disagi (per esempio io fumo e non trovo dove gettare le sigarette né dove buttare i sacchetti con le deiezioni del cane) e, soprattutto, il Carmine appare decisamente più sporco (solo per fare un altro esempio: i bicchieri di plastica della movida finiscono tutti a terra, una passeggiata per il quartiere al mattino presto, dal venerdì alla domenica, toglierebbe ogni dubbio sulla necessità di almeno raddoppiare i cestini ora presenti).
Alberto Passerini
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