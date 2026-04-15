Noi, sessantacinque anni insieme. Auguri marito mio

Oggi 15 aprile è il nostro 65esimo anniversario di matrimonio. Non abbiamo figli... parenti mah, di fatto siamo soli. Io vorrei dire a mio marito: «Buon anniversario amore», abbiamo anche litigato, ma dopo abbiamo fatto sempre pace e qui siamo arrivati insieme. Di salute ne abbiamo poca, ma il cuore per quanto riguarda noi due, va come un treno.

Annamaria Borghetti

Brescia

Cara Annamaria, congratulazioni! Sessantacinque anni sono una vetta ardua, ma a scorgerla da quaggiù ancor più ammirevole. E il vostro anniversario è la dimostrazione di una scelta, quella di stare insieme, rinnovata tutti i santi giorni. Un brindisi sincero, dunque, al vostro cuore grande. Con un’unica precisazione: non siete soli. I molti che leggono questa pagina di giornale siamo certi siano idealmente accanto a voi. (g. bar.)