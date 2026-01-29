Giornale di Brescia
Noi, lavoratori di azienda in crisi. Stateci vicini

Circa 120 lavoratori di una Grande Distribuzione Organizzata alimentare della provincia di Brescia in questo momento si trovano in uno stato di preoccupazione e forte disagio dato che il committente in data 23.01.2026 ha inviato alle varie sigle sindacali una comunicazione di cambio appalto a partire dall’1 febbraio 2026 (domenica). I tempi sono pertanto molto brevi per riuscire a prendere accordi tutelativi per i dipendenti con la cooperativa che dovrebbe subentrare. La preoccupazione nasce anche dal vissuto con questa cooperativa che a tutt’oggi ha ancora cause aperte con i lavoratori per problemi economici. In questi anni hanno lavorato sempre senza serenità per il futuro, vivendo i vari cambi appalti anche con società serie costrette a cessare per le tariffe economiche non adeguate. I lavoratori rimangono aperti al dialogo per trovare accordi con la committente che li possa tutelare nei lori diritti e non avere perdite degli accordi già presi negli anni, avendo tutti famiglie da mantenere e spese quotidiane sempre più elevate da affrontare a fatica nel quotidiano.

Seguono 15 firme

Carissimi, comprendiamo disagio ed apprensione, mettendoci nei vostri panni. Nell’economia che «tutto sommato» tiene, accanto a molte belle storie di impresa, esistono situazioni difficili, alcune delle quali sono un continuo precipitare. Ecco perché vi siamo vicini e promettiamo di seguire con attenzione la vostra vicenda. (g. bar.)

