Noi, lavoratori di azienda in crisi. Stateci vicini
Circa 120 lavoratori di una Grande Distribuzione Organizzata alimentare della provincia di Brescia in questo momento si trovano in uno stato di preoccupazione e forte disagio dato che il committente in data 23.01.2026 ha inviato alle varie sigle sindacali una comunicazione di cambio appalto a partire dall’1 febbraio 2026 (domenica). I tempi sono pertanto molto brevi per riuscire a prendere accordi tutelativi per i dipendenti con la cooperativa che dovrebbe subentrare. La preoccupazione nasce anche dal vissuto con questa cooperativa che a tutt’oggi ha ancora cause aperte con i lavoratori per problemi economici. In questi anni hanno lavorato sempre senza serenità per il futuro, vivendo i vari cambi appalti anche con società serie costrette a cessare per le tariffe economiche non adeguate. I lavoratori rimangono aperti al dialogo per trovare accordi con la committente che li possa tutelare nei lori diritti e non avere perdite degli accordi già presi negli anni, avendo tutti famiglie da mantenere e spese quotidiane sempre più elevate da affrontare a fatica nel quotidiano.Seguono 15 firme
Carissimi, comprendiamo disagio ed apprensione, mettendoci nei vostri panni. Nell’economia che «tutto sommato» tiene, accanto a molte belle storie di impresa, esistono situazioni difficili, alcune delle quali sono un continuo precipitare. Ecco perché vi siamo vicini e promettiamo di seguire con attenzione la vostra vicenda. (g. bar.)
