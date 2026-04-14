No al gazebo di Forza Nuova. Bravo questore

Desidero chiedere uno spazio sul giornale per esprimere i miei più sentiti complimenti al questore di Brescia e a tutto il personale delle forze dell’ordine impegnato nel garantire sicurezza e vivibilità di città e provincia. Il loro operato, caratterizzato da grande professionalità e dedizione, è motivo di conforto e orgoglio per tutti noi cittadini. In particolare, voglio ringraziare il questore per aver negato l’autorizzazione all’installazione del gazebo di Forza Nuova nel Comune di Orzinuovi, paese in cui vivo da sempre. Questa decisione dimostra un impegno nel contrastare formazioni politiche che spesso si rifanno a ideologie estremiste e violente. Mi preme sottolineare come tale diniego arrivi in controtendenza rispetto a un’amministrazione comunale che aveva invece concesso l’autorizzazione, partecipata anche da un senatore della Repubblica che, per meri calcoli politici, sembrerebbe non esitare ad apprezzare Forza Nuova. Non si può ignorare, infatti, il cinismo politico di alcuni parlamentari della cosiddetta «terza Repubblica», i quali, seguendo interessi di partito e convenienza, hanno votato contro misure come il green pass, assecondando in tal modo le posizioni dei no vax e, indirettamente, anche quelle di gruppi violenti come Forza Nuova. È triste constatare come questo cinismo e opportunismo non facciano sconti a nessuno, nemmeno alle proprie comunità, ormai provate da anni di difficoltà e grandi tragedie collettive. Ritengo dunque giusto riconoscere pubblicamente l’operato delle forze dell’ordine che, con coraggio e competenza, tutelano la nostra sicurezza e i valori democratici fondamentali, in un momento storico così delicato per il nostro Paese.

Orzinuovi