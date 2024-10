No a un’agricoltura di soli sussidi Vogliamo rispetto

Sono affezionato lettore del suo giornale ed un imprenditore agricolo della provincia di Brescia. Conduco con mio fratello un’azienda agricola cerealicola di circa 100 ettari nella provincia di Cremona.



Quest’anno le continue piogge ci hanno costretti a semine tardive e la conseguenza sarà la tardiva raccolta e il drastico calo delle produzioni. Come se non bastasse il prezzo dei nostri cereali è molto basso. Purtroppo dalle frontiere entra una quantità talmente elevata di cereali in particolare dall’Ucraina che molti commercianti di materie prime e molte ditte mangimistiche non accendono nemmeno gli essiccatoi perché arriva il prodotto già essiccato dall’esterno. Praticamente il prodotto italiano non è nemmeno cercato. Il silenzio del ministro dell’Agricoltura e dei nostri sindacati è assordante. La nostra agricoltura sta diventando un’agricoltura di sussidi. Non vogliamo sussidi vogliamo che le merci che entrano dall’estero paghino i giusti dazi. Vogliamo rispetto per noi e per le nostre aziende.

Gerolamo Chiappini



Caro Gerolamo,



ogni frase che scrive è come un seme: offre uno spunto. Perciò meriterebbe di esser commentata di per sé, per cavarne appieno il reale significato. Se però dal mazzo dovessimo scegliere un concetto, propenderemmo per questo: «La nostra sta diventando un’agricoltura di sussidi, noi non vogliamo sussidi ma...».



Lei scrive «giusti dazi», noi non entriamo nel dettaglio - consapevoli che di ricette semplici non ce ne sono - preferendo dire «una concorrenza leale, non penalizzante».



Certo il problema esiste e far finta di nulla sarebbe sciagurato, poiché non riguarda l’interesse esclusivo di una categoria, né il solo tempo presente, bensì coinvolge la base stessa della società in cui viviamo e un futuro in cui ogni aspetto dell’esistenza, della nostra esistenza, è inevitabilmente collegato. (g. bar.)