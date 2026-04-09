Missioni lunari, come mai solo ora? I miei sospetti

Quando qualcuno afferma che quasi sessanta anni fa, con i mezzi di allora, l’uomo sulla Luna non ci è mai andato, ma era tutta una messa in scena, viene preso per pazzo, antistorico, complottista od altro. Dopo così tanto tempo e con i progressi di scienza e tecnologia oggi dovremmo arrivarci ad occhi chiusi, eppure sono anni che si continua a rinviare la prossima missione adducendo le più varie scuse e non per motivi di costi ma sempre inerenti al fatto che stanno perfezionando mezzi ed equipaggi. E allora nel 1969, praticamente l’età della pietra rispetto ad oggi, come hanno fatto ad atterrare sulla Luna? Non è che gli antistorici ed i complottisti avevano ragione?

Borgo San Giacomo