Mio padre ricorda quanto fece Brescia per noi terremotati
Il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli-Venezia Giulia è ancora una volta l’occasione per ricordare l’importanza degli aiuti destinati dal Giornale di Brescia alla nostra piccola comunità di Ursinins Piccolo di Buja (Udine). Il ricordo è ancora vivo da parte di chi all’epoca aveva solo pochi anni (come la sottoscritta), ma soprattutto da parte di chi già in età adulta si è trovato ad affrontare il dramma di un paese distrutto e la complessità di una ricostruzione materiale e morale, come mio padre Giuseppe Tonino, che avete avuto modo di conoscere qualche anno fa. Il papà, Giuseppe, nonostante i suoi 99 anni non dimentica e ha ancora vivo dentro di sé il ricordo dei tanti momenti vissuti all’epoca insieme agli amici bresciani; per questo desidera rimarcare la propria sentita riconoscenza al Giornale di Brescia con una sola parola: grazie!
Sandra Tonino
Cara Sandra, il «grazie» le è restituito, con gli interessi. E visto che sabato saremo a Buja, proprio per la commemorazione del terremoto, ci farebbe davvero piacere incontrare suo padre e stringergli la mano. Ce lo saluti intanto. P.S. Era sera quando la terra tremò per la prima volta, quel 6 maggio del 1976. Metà Friuli venne squassato, mentre il resto d’Italia restò con il fiato sospeso. Fu il primo sisma che, grazie alla televisione, entrò nelle case di tutti e commosse nel profondo, suscitando un sentimento di partecipazione emotiva che si tradusse nel desiderio di dare una mano, di contribuire in qualche modo. Il Giornale di Montanelli fu il primo quotidiano nazionale a raccogliere fondi, seguito a ruota da un manipolo di giornali locali. Tra essi il GdB spiccò per generosità e un’efficienza tipica della terra che abitiamo. Ed ora, a cinquant’anni di distanza, lo ricordiamo volentieri poiché - in tempi di grandi cambiamenti anche per l’informazione - quell’esperienza dimostra ciò che i giornali locali sono sempre stati e tuttora rimangono: il simbolo di una comunità, qualcosa che unisce, al di là di tutto.
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