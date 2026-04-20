Mi scuso se sono stato irrituale, al mio lavoro tengo

Il 5 di aprile, è stato pubblicato un mio articolo, sul vostro giornale sulla rubrica lettere al direttore riguardante Iveco group e Iveco stabilimento di Brescia; dopo un incontro chiarificatore del responsabile attuale del personale Iveco di Brescia, nel quale si sono scambiate delle opinioni e considerazioni, non era mia intenzione offendere né la dignità e la reputazione dell’azienda, né quella della rappresentanza sindacale aziendale; per questo io mi scuso, anche se si devono distinguere i ruoli. Con questo non ho cambiato opinione che in Iveco i lavoratori non sono riconosciuti adeguatamente come dovrebbero per quanto riguarda la professionalità, specialmente gli operai. Prendo coscienza che il passaggio nella lettera nei riguardi della iniziativa del direttore era inopportuno. Per quanto riguarda le relazioni sindacali e i rapporti in azienda non sta a me portare avanti le giuste rivendicazioni dei lavoratori ma spetta al sindacato.

Franco Verdone

Brescia

Caro Franco, il suo candore è encomiabile, così come comprendiamo la premura del responsabile del personale della Iveco nel farle intendere cosa è opportuno chiarire internamente, secondo la mai tramontata formula dei panni che si lavano in casa. Ed è proprio ai rappresentanti aziendali, ma pure sindacali, che ci rivolgiamo, dicendo loro che abbiamo nitide le logiche contrattuali e le linee di condotta ortodosse, ma sappiamo altresì quanto preziose siano in qualsiasi organizzazione le persone appassionate e autentiche quali lei, signor Franco. Lo diciamo non già per una visione romantica o naif dei rapporti in seno alle aziende, bensì perché crediamo davvero nel valore umano di chi, oltre al cuore, mette la faccia, affinché le cose vadano meglio per tutti e non bene o benino per pochi o pochissimi. (g. bar.)