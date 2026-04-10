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Lettere al direttore

Meri e Monica sono l’emblema di chi sa resistere

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In mezzo alle tante tragedie e alle brutte notizie che ci riempiono la vita di ogni giorno, chiedo cortesemente spazio per segnalare, parafrasando un album di Francesco Guccini, uno squarcio di «stanze di vita quotidiana». I grandi centri commerciali hanno ormai soppiantato le botteghe dove il dialogo e il rapporto umano era alla base della convivenza. Alla «Nuova Forneria» di Rezzato, in via 4 Novembre, sopravvive incredibilmente uno spazio di cordialità, condivisione e affetto verso la clientela, peraltro ricambiato, difficilmente riscontrabile in questa società asettica, indifferente, rissosa e irrequieta. In questo esercizio commerciale, forneria, bar, salumeria, si trova ogni giorno un ambiente che riempie il cuore e che per un attimo fa dimenticare i problemi quotidiani. Meri e Monica accolgono ogni giorno la clientela con un sorriso, un saluto, una battuta, chiamando ogni cliente per nome, nessuno si sente escluso. L’umanità e la cortesia fanno parte di questo negozio nel centro del paese che è praticamente diventato una sorta di centro sociale, la piazza di una volta, dove ognuno di noi si scambia notizie, pareri e impressioni, sembra di tornare indietro nel tempo. Se il GdB mi concede l’ospitalità ci tengo a far conoscere ai miei concittadini questa «isola» di gentilezza e simpatia. Contrariamente ai miei princìpi, per questa lettera chiedo l’anonimato perché l’evidenza non vuole esser per il mio nome, ma per l’affabilità e la cortesia di queste persone.

Lettera firmata

Carissimo, certo che il GdB le concede ospitalità per far conoscere non soltanto ai concittadini di Rezzato, ma a tutti i lettori e le lettrici la «resistenza gentile» dei molti negozi di vicinato che tuttora impreziosiscono e rendono vivi i nostri centri. Meri e Monica - che non conosciamo di persona, ma che salutiamo cordialmente - non sono infatti sole. Con loro ci sono decine, centinaia di esercenti bresciani che si assumono un rischio d’impresa, affrontano mille problemi e nonostante preoccupazioni e difficoltà accolgono i clienti con un sorriso. La loro forza, imbattibile diremmo, è proprio il rapporto umano. Proprio per questo, come giornale, saremo sempre loro accanto. (g. bar.)

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