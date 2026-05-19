Mancato avviso per lo screening. Un vero peccato

Mi permetto di fare presente quanto accadutomi lo scorso venerdì in occasione di un esame radiologico (mammografia) prenotato tramite servizio sanitario nazionale. Il giorno 8 maggio mi presento presso la Radiologia degli Spedali Civili di Brescia, sede di Gardone Val Trompia, per effettuare la prestazione prenotata; essendo io una paziente oncologica, la tecnica di Radiologia, signora Evelina (che ringrazio per la cortesia e la professionalità, così come la dottoressa Cristinelli che in seguito ha concluso la visita) mi chiede se avessi mai usufruito dello screening regionale. Rispondo che sì, ne ho usufruito ancora, ma l’ultima volta che ho ricevuto l’avviso avevo da poco effettuato l’esame ed avevo avvisato tramite mail che avrei atteso il successivo appuntamento di chiamata screening; da quel momento non ho più ricevuto nulla. Effettuo la mammografia e mentre sono in attesa di visita con la dottoressa, la tecnica mi chiama dicendomi che il mio nominativo risulta essere in lista anche per lo screening mammografico del pomeriggio stesso. Io non ho mai, e nemmeno ora che sto scrivendo, ricevuto l’avviso di Regione per tale screening. Questo disguido però ha fatto sì che io non abbia avuto la possibilità di disdire uno dei due appuntamenti, e lasciare così un posto a qualche altra donna che ne avesse avuta la necessità. Ora mi chiedo perché non sia possibile inserire gli avvisi di screening anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, in modo da ovviare a mancati recapiti, e permettere a chi ne ha bisogno di trovare appuntamenti liberi, dato che è sempre più difficile prenotare con delle tempistiche ragionevoli! Nell’home page personale del sito è presente una parte dedicata proprio agli screening stessi.

Lettera firmata