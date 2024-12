L’ospedale di Iseo non tagli le ore del nutrizionista

Ho 76 anni, abito a Provaglio d’Iseo, ho diverse patologie, tra cui il diabete. Per il diabete trimestralmente vengo seguito dalla nutrizionista, che da quando mi tiene controllato i miei livelli della glicemia sono sempre regolari, diversamente da prima che sfalsavano, sempre. Sono preoccupato perché a causa di alcuni cambiamenti interni dell’Ospedale di Iseo, le ore della nutrizionista stanno diminuendo, questo comporta un minor controllo, difatti non ho potuto prenotare la prossima visita (come si faceva di solito) perché manca l’agenda. Questo problema non riguarda solo me, ma tutte le persone che hanno bisogno di questo servizio e come me non possono permettersi le visite private. Gradirei che il servizio tornasse come prima e vorrei renderlo noto tramite il vostro giornale.

il foglio a quadretti strappato da un quadernetto e scritto a mano che ha recapitato al giornale ci ha intenerito fino al midollo. E non soltanto perché in un’epoca di mail e messaggi digitali c’è sembrato di tornare indietro nel tempo. A toccarci nel profondo è stata la sua preoccupazione e tutta la speranza che ha affidato a quel biglietto. Prenderemo a cuore la sua richiesta, promesso, chiedendone conto ai dirigenti della sanità pubblica e ricordando loro che non ci sono tagli che possono essere passati sotto silenzio. (g. bar.)